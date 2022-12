L'HuffPost

... ma hanno fatto scaturire ben altro: una ' Babilonia ' cui daremmo il nome di New World Disorder ( Nuovo). Di conseguenza, le previsioni dei teorici del complotto si sono ...... apertamente, per gettare lo scompiglio e ilnelle file antagoniste". Secondo van der ... L'ordinedefinito nel dopoguerra ha perso validità, e sulla scena delle influenze irrompono ... Disordine mondiale. Putin, Xi e le due ansie del mondo La Russia impantanata da 10 mesi di guerra e la Cina ripiombata tre anni dopo nel Covid consolidano la loro convergenza di interessi nella critica ...Il 2022 per milioni di persone ha avuto un sapore di cenere, "in tutto il mondo, cento milioni di persone sono state sfollate, in fuga da guerre, incendi, siccità, povertà o fame". (ANSA) ...