Comune di Canino | Concorso per 1 Comandante Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Direttivodella, si tratta di Personale inquadrato in categoria D. Per questa Posizione é previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivodi, categoria D, posizione economica D1 (settore di vigilanza). Requisiti ed Invio della Domanda Titolo di studio richiesto: diploma di laurea. Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla ...