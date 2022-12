Ciclocross | Van Aert vince l’Exact Cross di Loenhout

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Altro successo per Wout Van. Dopo la vittoria a Diegem di due giorni fa, il belga si impone nello lo sprint finale neldibattendo in volata Mathieu Van der Poel. Una gara che ha visto una grande lotta tra i più grandi interpreti di questo sport; alla terza curva Van, Van der Poel e Tom Pidcock erano già davanti a tutti, condizione che rimarrà fino alla fine della gara. Un’eternità dopo è arrivato il britannico Cameron Mason, che ha preceduto sul traguardo il belga Gerben Kuypers. La prossima sfida tra i tre fenomeni sarà il 3 gennaio 2023 a Herentals. SportFace.

Virgilio Sport

Continua a dare spettacolo WoutAert che, dopo aver vinto la 'notturna' di Diegem, piega in volata Mathieuder Poel con l'iridato Thomas Pidcock che completa il podio. I tre assi della disciplina impongono il passo alla seconda tornata e seminano il resto della concorrenza: il belga approfitta infine ......Aert. Tom Pidcock proverà a recitare il ruolo del terzo incomodo per provare a difendere la sua maglia. Di seguito il programma dettagliato ed il calendario dei Campionati del Mondo di... Ciclocross, ancora un lampo di Van Aert