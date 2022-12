CANTU’ SI IMPONE IN TRE SET | LUPI FUORI DALLA COPPA

Leggi su seriea24

(Di venerdì 30 dicembre 2022) POOL LIBERTAS-KEMAS LAMIPEL S. CROCE 3-1 Parziali: 25-21, 25-22, 25-19POOL LIBERTAS: Gianotti, Melli, Monguzzi 7, Butti, Gamba 20, Ottaviani 13, Aguenier 6, Mazza, Alberini 3, Galliani, Moreno, Preti 7, Compagnoni, Picchio. All. Denora 2^ All. Zingoni.KEMAS LAMIPEL S. CROCE: Rossi, Coscione 1, Motzo 20, Colli 2, Maiocchi 8, Vigil Gonzalez 7, Compagnoni, Arguelles, Hanzic 5, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 4. All. Mastrangelo 2^ All. BulleriArbitri: Andrea Clemente, Sergio JacobucciPOOL LIBERTAS: battute punto 6, battute sbagliate 10, muri 8KEMAS LAMIPEL S. CROCE: battute punto 3, battute sbagliate 11, muri 4CASNATE CON BERNATE: Si spegne in tre set il sogno della Kemas Lamipel S. Croce. La Pool Libertas Cantù conferma che il Pala Francescucci, per il momento, è uno dei luoghi più inespugnabili della terra. ...