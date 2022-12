Alghero | un operatore ecologico spara a due colleghi e si uccide

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Uno spazzino dihato alle gambe di duenell’ecocentro comunale in via degli Artigiani. Poi si è seduto, ha rivolto l’arma contro sé stesso e si è tolto la vita. L’, per ragioni ancora sconosciute, se l’è prima presa con altri due spazzini. Solo grazie all’intervento di un terzo non li ha uccisi. Poi si èto alla testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118. L’viveva da solo in un alloggio di fortuna. Secondo le prime indagini aveva avuto di recente problemi al lavoro, che riguardavano la modalità di svolgimento delle sue mansioni. L’uomo era addetto alla raccolta porta a porta. Questa mattina si trovava nell’Isola ecologica di Ungias/Galantè, adibita al conferimento per tutte le ...