Sky Tg24

Divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore alle 7,5 t Previstoper il weekend di2023con 5,4 milioni di persone in viaggio. Viabilità Italia ricorda che vige "il divieto di circolazione fuori dai centri urbani per i mezzi con massa superiore ......Castello ospiterà migliaia di persone che potranno assistere allo spettacolo musicale di. ... RESTRIZIONI ALE DIVIETI DI SOSTA Sabato 31 dicembre saranno istituite due aree con ... Traffico Capodanno, bollino rosso su alcune strade e autostrade: 5,4 milioni in viaggio Sabato 31 dicembre Torino celebrerà l’arrivo del nuovo anno con una grande festa di Capodanno in piazza Castello con uno ... Area Rossa e Gialla: restrizioni al traffico e divieti di sosta Sabato 31 ...La notte del 31 dicembre il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, fornirà un servizio notturno e gratuito dalle ore 20 per permettere di spostarsi comodamente e raggiungere il centro stori ...