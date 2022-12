Tabelle ACI 2023 | fringe benefit auto aziendali e rimborso chilometrico | tariffe e calcolo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il 28 dicembre 2022 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale leACI. Talisono necessarie per la determinazione dei costi chilometrici di esercizio divetture e motocicli .

... che corrisponde alla percorrenza convenzionale annua, fissata a 15.000 euro, sulla base del costo calcolato in base alle20232023, fringe benefit e rimborso ...Ognuna delle undicidell'pubblicate ieri e valide per il 2023, fa riferimento a specifici gruppi di veicoli: autoveicoli a benzina in produzione autoveicoli a gasolio in produzione ... Tabelle ACI 2023: il comunicato delle Entrate in GU Genova. «La Giunta regionale si impegni a prevedere nell’ambito delle risorse allocate nella ‘Missione 13 Tutela della Salute’ somme da destinare all’Anpas, alla Croce Rossa Italiana e alle Misericord ..."Negli ultimi mesi il costo della benzina e del gasolio ha subito un'impennata tanto elevata da mettere a dura prova l'attività delle pubbliche assistenze" ...