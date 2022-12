Sci alpino | vince sempre Mikaela Shiffrin | tris a Semmering con lo slalom Doppietta americana | seconda Paula Moltzan

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La tripletta è servita.anche ine per la terza volta consecutiva, come già accaduto nel 2016, sale sul gradino più alto del podio nella località austriaca. Le vittorie in Coppa del Mondo diventano 80 (a -2 da Lindsey Vonn e a -6 da Ingemar Stenmark), mentre sono 50 quelle in. Numeri semplicemente straordinari per la campionessa, che ha dominato questa tre giorni di, ipotecando anche la sua quinta sfera di cristallo generale. Una giornata storica per gli Stati Uniti, visto che era dal 1971 che non accadeva unain unofemminile. Era la gara in Canada a St.Anne con prima Marilyn Cochran e ...

Mikaela Shiffrin non si ferma più e mette la sua firma sulla tripletta, di due giganti e uno slalom a Semmering, in Austria. La statunitense ha conquistato il primo posto davanti alla connazionale ...Si tratta della vittoria numero 80 in Coppa del mondo, la 50esima in slalom. SEMMERING (AUSTRIA) - Mikaela Shiffrin fa tripletta a Semmering, in Austria, conquistando la vittoria numero 80 in Coppa ...SEMMERING (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Mikaela Shiffrin fa tripletta a Semmering, in Austria, conquistando la vittoria numero 80 in Coppa del mondo, la 50esima in slalom. Dopo il doppio successo in gigante ...