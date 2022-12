Schillaci | fino 30 aprile obbligo mascherine in strutture sanità

Il Sole 24 ORE

ROMA - "Proprio oggi ho firmato l'ulteriore prorogaal 30 aprile 2023 dell'obbligo dell'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio - ... ha annunciato, nel corso dell'..."Proprio oggi ho firmato l'ulteriore prorogaal 30 aprile 2023 dell'obbligo dell'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio - ... Lo ha detto il ministro della salute Orazio... Covid, Schillaci: varianti Cina già presenti in Italia Roma, 29 dic. (askanews) - "Proprio oggi ho firmato l'ulteriore proroga fino al 30 aprile 2023 dell'obbligo dell'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, ivi compresi gli ambul ..."In Cina non circolano nuove varianti, ma monitoriamo la situazione. Convocare per la giornata di domani l'Unità di Crisi" ...