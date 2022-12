Pelé | il messaggio di De Laurentiis | “Simbolo positivo della sua epoca | tutti tristi”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Pochi istanti fa è arrivata la terribile notizia: la leggenda del calciosi è spento all’età di 82 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon. Il calcio, ma non solo, piange per la scomparsa dei uno dei calciatori più fortistoria di questo sport, l’unico ad aver vinto per ben tre volte il campionato del mondo. Il calcio piange O’Rey Il mondo del calcio ha perso una delle figure più iconiche che hanno reso celebre e affascinante questo sport in tutto il mondo. Nelle ultime settimane il quadro clinico del brasiliano era peggiorato e tutto il mondo era in apprensione per le condizioni di. Il tweetsocietà azzurra Scomparsa che ha scosso naturalmente anche il mondo social, moltissimi i messaggi di cordoglio verso la famiglia del ex calciatore. Di seguito, i post ...