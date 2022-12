Le serie tv più attese del 2023

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Letv delsono tante, tantissime. Di molte non c'è ancora una data di uscita o notizie sullo stato della produzione, ci sono nuove stagioni e novità in arrivo su tutte le piattaforme streaming, che per di più ogni mese lanciano nuovi titoli. Per cominciare a prepararsi alle maratone, ecco una selezione delletv piùdell'anno. La vita bugiarda degli adulti Tratta dall'omonimo romanzo di Elena Ferrante (edito da Edizioni E/O), lain sei episodi La vita bugiarda degli adulti debutta il 4 gennaioin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Diretta da Edoardo De Angelis, segue il passaggio di Giovanna dall'infanzia all'adolescenza negli anni Novanta a Napoli. Nel cast, Valeria Golino è Vittoria e Giordana Marengo è Giovanna, Alessandro Preziosi è ...