Kenya | sequestro di due donne sventato dai militari

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Due, una italiana e una americana, sono state sequestrate e tenute in ostaggio inper tutta la notte sulla strada che da Malindi porta a Lamu. Ilè avvenuto nella serata di ieri vicino al villaggio di Witu. La strada dove è avvenuto il fatto è da sempre molto pericolosa per via dei sequestri e attentati rivendicati da Al Shabaab. Le duesono state salvate dall’intervento tempestivo deie nelle prime ore della mattina sono state liberate. C’è stato uno scontro tra esponenti di Al Shabaab edove ci sono stati alcuni morti. Le duesono rimaste illese e scortate fino all’Isola di Lamu. Strumenti Politici.

Una cittadina italo - americana è stata liberata dopo che un gruppo di terroristi di Al - Shabaab l'aveva rapita insieme ad altre tre persone. Ilè avvenuto in, sulla strada per il villaggio di Witu . Secondo le prime ricostruzioni, i rapitori avrebbero inscenato un posto di blocco dell'esercito kenyano. Una volta fermata l'auto ...Ilè avvenuto a un posto di blocco vicino alla cittadina di Witu, sulla fascia costiera del, a circa 250 chilometri dal confine con la Somalia. L'Ambasciata d'Italia inha ... Una cittadina italiana è stata salvata dopo essere stata rapita dai miliziani al-Shabab, in Kenya Non si conosce la dinamica che ha portato al sequestro e al rilascio di una cittadina italiana in Kenya, successivamente liberata.Salvata assieme ad una seconda ragazza. Tra i rapiti anche due persone che però sono state trovate morte dalla polizia di Nairobi. Dalle prime ...