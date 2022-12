Il Post

- Non capirò mai come mai una azienda come, con un utile di 13,9 miliardi di dollari, ... Di lui dicevano fosse una candela che "pian piano i spegne": a 95 anni ci sta, nonsorprendere. Dal ...sembrava immune alle difficoltà che affliggono la Silicon Valley e il mondo tech ma, ... M a forseiniziare a riflettere sul mondo che sarà. Iscriviti alla newsletter - - Google deve preoccuparsi di ChatGPT Quattro multinazionali si sono messe insieme alla Linux Foundation per creare mappe aperte e interoperabili. Sono Aws il gigante del cloud made in Amazon, Meta, Microsoft e l’olandese TomTom. In colla ...Da Vladimir Putin alla Regina Elisabetta II, passando per Piero Angela e Drusilla Foer: questo è stato un anno di strane ricerche su Google.