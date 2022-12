Cristiano Ronaldo cerca un maggiordomo e un cuoco | svelate le cifre dello stipendio

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Alla ridi personale.è di nuovo il nome al centro dell’attenzione, questa volta per questioni che riguardano la propria sfera privata e coniugale. Sarebbe infatti alla ridi persone che vogliano lavorare per lui, che badino alla sua nuova casa. In particolare, nella nuovissima e lussuosa villa acquistata recentemente dall’ex Manchester United in una parte del Portogallo situata vicino alla capitale, vicino a Lisbona. Una villa che si sviluppa su 2.720 più 544 metri quadri di spazio esterno e che sembra avere disperatamente bisogno di personale: tra le figure più richieste ci sarebbero quelle die di chef.Portogallo: alla ri...

Lo dice il centrocampista del Manchester United Christian Eriksen in merito all'addio di, che ha rescisso con i Red Devils il mese scorso. 'L'atmosfera è buona, aiuta a vincere le ...2 Non solo. L'Al - Nassr di Rudi Garcia sta lavorando per portare in Arabia Saudita anche N'Golo Kanté, in scadenza di contratto con il Chelsea. Contatti già avviati.Dopo il brusco divorzio con il Manchester United e l’eliminazione dal Mondiale, le lacrime di Cristiano Ronaldo hanno fatto il giro del web e simboleggiato il tramonto di una… Leggi ...Cristiano Ronaldo, l'offerta è allettante... Per i dipendenti: impossibile dire di no! Il fuoriclasse offre lavoro nella sua nuova villa: cifre pazzesche!