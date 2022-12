Covid | situazione sotto controllo | non ci sono nuove varianti

Corriere della Sera

- L'allentamento delle restrizioni dovute soprattutto alle continue proteste della popolazione, contraria alle politiche statali dello 'zero -'stanno mettendo in grossa difficoltà il paese asiatico- Non ci sono nuove varianti differenti da quelle Omicron che già conosciamo e per le quali i nostri vaccini restano efficaci Covid, test obbligatorio per chi arriva dalla Cina: «I positivi in quarantena» Anche gli Usa adottano... Oggi il Comitato per la Sicurezza Sanitaria - Health Security Committee - si è riunito per discutere della situazione del Covid-19 in Cina con gli Stati membri dell'Ue: dobbiamo agire congiuntamente e ...Roberto Burioni è intervenuto su Twitter per spiegare la differenza tra la gestione della pandemia Covid in Italia e in Cina ...