Traffico Roma del 28-12-2022 ore 13 | 30

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto rimosso un incidente segnalato in precedenza sulla via Pontina tra Castel di Decima e Mostacciano versotornato regolare si rallenta invece per lavori sulla via Salaria tra Fidene l’aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale est chiuso da questa mattina il tratto di via Raffaele Majetti all’altezza di via Tiburtina riapertura prevista per le 16 di oggi partiti questa mattina nuovi lavori di potatura in via di Torpignattara con chiusura in fascia oraria 7:18 tra via Pietro rovetti via Casilina In quest’ultima direzione deviata anche la linea bus 409 lavori di potatura da oggi è Fino al prossimo 30 dicembre anche in via Antonio Labriola con la viabilità in fascia oraria 817 resta chiuso lo ricordiamo tra La Muratella Il Trullo il tratto di via della ...