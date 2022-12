Globalist.it

"Dopo aver commesso il crimine, i due stavano pianificando di recarsi in Ucraina per prendere parte alle operazioni di combattimento contro le forze armate russe", ha dichiarato l'. Al momento ...Intre militari sono morti per l' attacco di un drone ucraino sull'aeroporto militare di ... I servizi segreti dell'hanno riferito che quattro "sabotatori ucraini" sono stati "eliminati" ... Russia, l’Fsb svela: “Sventato un attacco terroristico dei servizi segreti ucraini” «Dopo aver commesso il crimine, i due stavano pianificando di recarsi in Ucraina per prendere parte alle operazioni di combattimento contro le forze armate russe», ha dichiarato l'Fsb.I russi che vogliono la sconfitta della cosiddetta operazione militare speciale lanciata da Mosca in Ucraina sono dei «traditori» e vanno ...