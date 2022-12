Michelle Hunziker e Serena Autieri sulla neve | arriva anche Tomaso Trussardi | sarà un Capodanno speciale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Come un anno fa prima di annunciare la separazionesono in vacanza, con loro ci sonoed Enrico Griselli ed altri amici. Non è cambiato nulla o è cambiato tutto di certoe lasono un meraviglioso esempio di famiglia, due ex che continuano a frequentarsi, a festeggiare insieme, ad andare in vacanza insieme, certo per amore delle figlie e per tutto ciò che li ha legati per anni.beve la tisana,la birra, una bella tavolata con altri amici in montagna ed è la serenità totale per la. ...

... Silvia Toffanin ha scelto di restare dov'era concedendosi pochissime deroghe - due delle quali alla finale di Amici di qualche anno fa, insieme alle amichee Ilary Blasi, e alla ...Leggi Anchee Tomaso Trussardi insieme al ristorante: 'Cenetta tra ex' A Nataleha postato dei selfie con la suocera Maria Luisa confermando così il 'ritorno di fiamma' con ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme. Dopo Natale eccoli in montagna in vacanza sulla neve. I due testimoniano l'armonia ritrovata sui social con delle Instagram Stories in cui appare ...