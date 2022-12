M5S | sinistra e liste civiche Il laboratorio lombardo resta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L’apertura del M5S alle alleanze in Lombardia, anche con il Pd sul nome di Pierfrancesco Majorino (nella foto), ha già attivato sulla stessa lunghezza d’onda i territori. L’intesa sui programmi con il M5S inizia a riprodursi nei Comuni. E il nome di Majorino cresce malgrado il Pd a pezzi Non sembra a caso che in Comuni rilevanti, come Cologno Monzese, dove si andrà a votare per il sindaco poco dopo la Regione (a maggio prossimo) si siano già aperti tavoli di trattative con altre formazioniItaliana sui programmi e le cose da fare per battere le destre. Ma se tutto questo – che lo si chiami campo largo o giù di lì) è retroguardia o unpolitico per il futuro. Fatto sta che a differenza del Lazio, dove i Cinque Stelle correranno contro il Pd, in Lombardia ingrana la campagna elettorale comune per portare ...