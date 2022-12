LIVE Biathlon | World Team Challenge 2022 in DIRETTA | Italia 9a dopo i primi due poligoni | vola via la Norvegia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA GARA 18:30 DOMINANTE LA! 20/20 per i “norge” che fanno il vuoto. Brutto poligono di Giacomel che commette ben tre errori. 18:29 E’ il momento del quarto poligono che segna la metà della gara, il primo in piedi per i maschi. 18:28 Uomini nel corso del loro secondo giro, con Christiansen che può aumentare ancora il vantaggio. Claude si riporta su Laitner e Krcmar, più indietro Giacomel. 18:27che ha già un buon margineil terzo poligono, 15? su Krcmar e Laitner. Quarta e quinta la Francia e l’leggermente staccate tra loro a circa 25? dalla testa. 18:26 Tandrevold non sbaglia, errori per Eder e Haecki. Zero spettacolare per Simon e Wierer che provano a rientrare in gara! 18:25 Tandrevold ...