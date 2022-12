Lazio | M5s va da solo La ' Linea blu' grillina Conte mette in campo la conduttrice Rai

ilmessaggero.it

Candidata la giornalista Donatella Bianchi, volto noto della tv di Stato. Ex presidente del Wwf, è la scelta che sancisce la spaccatura col Pd. I dem: ora lasci il suo posto. La Lega: si dimetta dal ...La donna di Linea Blu ha detto sì. Donatella Bianchi, conduttrice della trasmissione di Rai1 dedicata al mare, sarà la candidata delper la presidenza della Regione. Giuseppe Conte ufficializza la corsa delle giornalista dopo aver ricevuto una serie di no eccellenti. Da Bianca Berlinguer a Luisella Costamagna fino a ... Regionali Lazio, Donatella Bianchi candidata M5S. Chi è l'ex presidente Wwf che sfiderà Rocca e D'Amato Candidata la giornalista Donatella Bianchi, volto noto della tv di Stato. Ex presidente del Wwf, è la scelta che sancisce la spaccatura col Pd. I dem: ora lasci il suo posto. La Lega: si dimetta dal P ...Il capo del M5s ha trovato il suo candidato "televisivo" per le regionali. Si tratta di Donatella Bianchi, conduttrice di "Linea blu" ed ex presidente di Wwf Italia. Con la sua candidatura Conte imita ...