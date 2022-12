Ilary Blasi vola a Bangkok insieme a Bastian per Capodanno | dura reazione del web

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)ha mostrato ai suoi fan di Instagram come ha trascorso queste festività natalizie. Esse sono trascorse per lo più in famiglia, tra pranzi, cene e momenti di condivisione. Adesso, però, per la showgirl è giunto il momento di allontanarsi un po' da tutto e tutti. In queste ore, infatti, si è mostrata su di un aereo diretto a, luogo in cui trascorrerà anche il. Stando a quanto rivelato questa mattina da Il Corriere della Sera, pare proprio che la conduttrice si sia concessa un'ennesima fuga d'amore in compagnia di. La cosa che, però, ha fatto storcere il naso a molti utenti del web è il fatto cheabbia lasciato a casa i suoi tre figli. Con chi passeranno loro il? Ecco dove e con chi passerà il ...