Estorsione aggravata dal metodo mafioso | arrestate sei persone

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, nella mattinata odierna, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere, emessa dall’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari di Salerno su richiesta di questa Procura della Repubblica Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di seisottoposti ad indagini per il reato diaggravato dal. L’odierno provvedimento fa seguito all’ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata, ad inizio del corrente mese, nei confronti di venticinque soggetti indagati a diverso titolo per i reati di associazione di tipo, tentato omicidio,, porto e detenzione illegali di armi, illecita concorrenza con minaccia o ...