Covid | in Campania contagi ancora in aumento

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Continuano ad aumentare, in, i. Sono 2841 i neo positivi alsu 15372 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regionese ieri il tasso di incidenza era pari al 16,86%, oggi slitta al 18.48%. Un decesso nelle ultime 48 ore; altri 9 persone decedute nei giorni precedenti ma registrati ieri. Negli ospedali restano invariati a 19 i posti letto occupati nelle terapie intensive; ini ricoveri in degenza con 366 posti letto occupati (+12 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

