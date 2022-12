Concorso Dirigenti Scolastici | ecco la TABELLA di valutazione dei titoli | max 30 punti | ma tante differenze rispetto alla bozza

Tecnica della Scuola

"Dopo 25 anni dall'ultimoriprende Nordio - stanno terminando la formazione i 57 nuovi direttori di carceri entrati a settembre. Ed è stato creato anche un ruolo specifico per i...... anziché attrezzarsi per tenerla pulita, pensa solo a infornaresenza selezioni o con procedure molto discutibili. Il direttore del personale, assunto senzae già consulente di ... Concorso dirigenti scolastici e il merito Il nuovo piano assunzionale INPS per il 2023 prevede 2.309 nuovi inserimenti: le candidature riguardano sia diplomati che laureati.Pubblicate le graduatorie finali dei concorsi (o avvisi in qualche caso) per Anestesisti, Cardiologi, Ortopedici e Pediatri. A candidarsi soprattutto giovani specializzandi (assunti a tempo determinat ...