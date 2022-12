Antonella attacca gli Incorvassi | Edoardo sbotta | “Sei malvagia e cattiva”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)Fiordelisi oggi pomeriggio ha acceso un’altra miccia per litigare con gli. La causa è stata la prova settimanale che ha costretto Davide Donadei e Micol Incorvaia baciarsi sotto al vischio. Davide e Micol, il vischio chiama! #GFVIP pic.twitter.com/GIsSngiuQK — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 28, 2022 Il commento dial bacio a stampo fra Micol e Davide è stato che lei “non vedeva l’ora” di baciarlo e che non si è neanche “rifiutata” perché di“non frega niente”. Un commento fatto davanti agli stessiche si sono giustamente arrabbiati. “Hai detto che Micol non vedeva l’ora di baciare Daniele, l’hai detto tu! Sei programmata per creare malessere. Il rapporto fra me e Micol non lo devi giudicare. Del mio rapporto con lei non te ne deve fregare ...