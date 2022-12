Riposto Pranzo solidale all’Istituto ‘San Vincenzo Pallotti’

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un momento di calore e di condivisione comunitaria. Questa l’atmosferadiin occasione del ‘di solidarietà’, organizzato lo scorso 24 dicembre. Una trentina le persone che hanno raccolto l’invito delle parrocchie ripostesi ed hanno partecipato all’iniziativa. Le suore Pallottine hanno messo a disposizione il salone dell’Istituto, allestito per l’occasione dai volontari dell’associazione Officina. “L’idea è nata dalla voglia di creare un’occasione di condivisione e di inclusione sociale in un momento dell’anno che purtroppo non è per tutti sinonimo di serenità e calore – spiega Placido Laudani, presidente dell’associazione Officina– È stata la prima edizione di un’iniziativa che ...

Circa trenta le famiglie, individuate ed invitate da don Lucio, parroco della chiesa Santa Maria del Rosario di Torre Archirafi, che hanno preso parte al pranzo, ricevendo in dono anche una confezione di dolci. Un Natale all'insegna del calore e della solidarietà. È questo il messaggio che l'associazione Officina Solidale lancia in occasione delle prossime festività con un 'Pranzo di solidarietà'.