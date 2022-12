Rabiot | “Mbappe cambia voce quando viene intervistato | è fastidioso”

ItaSportPress

Il centrocampista della Juve e della Nazionale francese Adrienin un'intervista pubblicata sul canale Twitter Carré ha svelato un curioso retroscena sul fuoriclasse dei Bleus Kylian Mbappé , criticando bonariamente il suo modo particolare di comunicare con ...Adrienin un'intervista a RMC ha criticato un'abitudine del compagno di nazionale Kylian Mbappé: "Durante le interviste cambia voce. è una cosa che mi infastidisce. Quando siamo insieme parla ... Francia, Rabiot: “Mbappé è fastidioso quando parla ai giornalisti” Adrien Rabiot, nel corso di un’intervista rilasciata alla pagina social Carrè, ha parlato tra gli altri temi anche del suo compagno di squadra in nazionale, Kylian Mbappè."Mi dà molta noia quando Mbappé cambia voce durante le interviste. Quando siamo insieme, parla normalmente. E quando lo rivediamo in un’intervista, non so perché, ma cambia la sua voce. Cambia totalme ...