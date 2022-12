Pnrr riunita la task force | Mastella sollecita sul cronoprogramma

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora una riunione dellaper ilpresso il Comune di Benevento. Il Sindaco Clementeha nuovamente radunato attorno ad uno stesso tavolo i Dirigenti e l’Università, rappresentata in prima persona dal Rettore Gerardo Canfora. Presenti anche alcuni assessori come Francesco De Pierro, Maria Carmela Serluca, Alessandro Rosa, Carmen Coppola, Molly Chiusolo, Luigi Ambrosone e Mario Pasquariello per l’individuazione e la stesura dei progetti definitivi per l’accesso alle risorse finanziarie straordinarie dell’Unione Europea. Inseriti nelanche i 2 milioni e mezzo di euro relativi all’ex Cementificio Ciotta che hanno contribuito a integrare il dossier. Il summit era finalizzato a non disperdere la gran mole di lavoro effettuata per ...