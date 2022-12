Iran | Raisi | «Nessuna pietà per chi protesta»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il presidenteiano Ebrahimparla, durante una manifestazione, delle proteste antigovernative. Confermata l'uccisione di una dodicenne. L'agenzia di stampaiana degli attivisti per i diritti umani stima che abbiano perso la vita 507 manifestanti dall'inizio delle proteste per la morte di Mahsa Amini

Confermata la morte di una dodicenne. Ed Elon Musk annuncia che adesso nel paese sono operativi 100 satelliti ...ha definito "un disturbo" le proteste iniziate in risposta alla morte di Mahsa Amini mente era sotto la custodia della polizia morale. L'agenzia di stampa iraniana degli attivisti per i diritti ... Iran: Raisi, nessuna misericordia per chi protesta - Mondo Confermata la morte di una dodicenne. Ed Elon Musk annuncia che adesso nel paese sono operativi 100 satelliti Starlink ..."Non mostreremo misericordia ai nemici", ha dichiarato nel corso di una cerimonia il presidente iraniano, riferendosi alle proteste antigovernative nel Paese. Raisi ha definito "un disturbo" le protes ...