Iran | la denuncia degli attivisti | “Uccisa una bambina di 12 anni”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 27 dicembre 2022) Inil numero di morti ad opera del regime continua a salire, nonostante l’indignazione per quanto sta accadendo sia ormai sempre più forte e diffusa su scala mondiale. Le proteste nel Paese sono scaturite in seguito alla morte di Mahsa Amini,dopo essere stata arrestata per non avere rispettato le regole sul velo. Ora all’elenco delle vittime si deve aggiungere unadi soli 12, Saha Etebari, il cui omicidio sarebbe avvenuto il giorno di Natale del 2022 mentre si trovava in auto con i genitori. A dare notizia dell’accaduto sono gliattraverso un post sui social network: sulla base della ricostruzione effettuata, la bimba e i suoi familiari sarebbero stato fermati a un posto di blocco per poi essere colpita da una serie di colpi di pistola. Successivamente, Saha sarebbe ...