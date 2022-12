GF Vip 7 | Dana Saber sbugiarda Dayane Mello | “Voleva mentissi per lei”

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, quella andata in onda lunedì 26 dicembre 2022,ha appreso che l’amicasi era dissociata da lei. Allora, forse per vendetta, nel dopo puntata nella Casa ha rivelato ai coinquilini che la modella brasiliana l’aveva “incastrata” in quel famoso bacio lesbo immortalato tempo fa dai paparazzi; che lei non, male aveva chiesto di fingere e persino di tenerle il gioco una volta che fosse stata al GF Vip. GF Vip 7,“Lei l’ha fatto all’improvviso senza avvertirmi e non è stato bello” ha dichiaratoparlando della (ex?) amica ...