Europa comprata e venduta | dal calcio ai valori irrinunciabili | ormai nulla sembra indignarci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Se l’ayatollah Lele Adani fosse in grado di uscire dalla trance mistica, in adorazione permanente dei miti pedatori, si renderebbe conto che il Leo Messi oggetto della sua devozione, il Migliore dei Migliori, il Mario Draghi pallonaro globale, nel corso della cerimonia per la meritata vittoria nel Mondiale è stato ridotto al ruolo di burattino qatariota dall’emiro Al Thani: la mossa indecente di ricoprirne la maglia dell’Argentina con la tunichetta bisht; quel ridicolo negligé semi-trasparente simbolo del potere di chi si compra ileuropeo grazie alla montagna di petroldollari su cui è seduto. Il gioco più amato e popolare a livello continentale, da trasformare in un marchingegno spudorato che azzera ogni infamia dei despoti mediorientali. Operazione conclusa grazie ai servizi del lacchè Gianni Infantino, l’avvocaticchio svizzero che presiede la Fifa, ingolosito ...