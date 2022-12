Covid | in Campania aumentano i contagi | 3 morti in 48 ore

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoin. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 796 i neo positivi alsu 4719 test esaminati: ieri il tasso di incidenza era pari al 15,15%, oggi è pari al 16,86%. Tre i deceduti nelle ultime 48 ore; altre due persone morte in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali restano invariati a 19 i posti letto occupati nelle terapie intensive; in degenza sono 354 i posti letto occupati (+1 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

