Ci si mette anche il clima | che non avesse ragione Malthus | già al suo tempo?

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 dicembre 2022) Un, non molto lontano, quello tra Natale e Capodanno era il periodo in cui la popolazione di buona parte del mondo, seppure con modalità molto diverse, si dedicava all’attività che è più congeniale a se stessa e agli altri esseri viventi: cibarsi. Non che lo stimolo fosse rimasto lo stesso, cioè la lotta per la sopravvivenza, quindi per nutrirsi. Man mano che, causa l’evoluzione, il modo di cibarsi si aggiornavaper soddisfare il palato, nutrirsi é andato confermandosi sempre più come un’operazione piacevole e ricercata. Come ogni bel giocoquello di rimpinzarsi di cibo durò poco. Di conseguenza quella corsa a riempirsi lo stomaco in ogni occasione, con scatti e rallentamenti a seconda delle epoche, è arrivata fino a oggi fortemente ridimensionata. La causa è da attribuire a una serie di circostanze, tra cui ...