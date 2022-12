Tiscali

TagsDinamoIl presidente della Dinamo Stefanonon ci sta e nel post partita commenta l'del match contro Venezia, vinto dalla Reyer: "Dico solo che in ben due occasioni gli arbitri ci hanno detto che in effetti avevano ...TagsDinamoIl presidente della Dinamo Stefanonon ci sta e nel post partita commenta l'del match contro Venezia, vinto dalla Reyer: "Dico solo che in ben due occasioni gli arbitri ci hanno detto che in effetti avevano ... Sardara: "Arbitraggio inadeguato" TagsDinamoIl presidente della Dinamo Stefano Sardara non ci sta e nel post partita commenta l'arbitraggio del match contro Venezia, vinto dalla ...