Le stelle di Natale non contengono un veleno «mortale»

Leggi su facta.news

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Con l’avvicinarsi del, soprattutto sui social, si diffonde spesso una falsa notizia che riguarda ledi, pianta tropicale dal tradizionale colore rosso. Anche quest’anno, su Facebook, sono stati condivisi alcuni post che mettono in guardia gli altri utenti rispetto alla pericolosità di questa pianta, soprattutto per gli animali domestici, in quanto conterrebbe unche può essere. Si tratta di un’informazione imprecisa, che veicola una notizia falsa. L’euphorbia pulcherrima, comunemente conosciuta come stella di, è una pianta originaria del Messico, che fiorisce d’inverno ed è utilizzata per decorare gli ambienti, soprattutto durante le feste natalizie. Contrariamente a quanto affermato nei post oggetto della nostra analisi, non è una ...