La crescita di Miretti è pazzesca | ora vale una fortuna

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Fabioè un ragazzo che è cresciuto e non poco in questi ultimi mesi e ora la Juventus sa di avere in casa un vero gioiello. Finalmente la Juventus sta avendo la forza di poter puntare sui suoi giovani talenti, con questa mancanza di coraggio che era sempre stata una grande critica nei confronti soprattutto di Massimiliano Allegri. Lo sappiamo perfettamente come è fatto il tecnico toscano, un allenatore che ha sempre pensato maggiormente a proporre all’interno della propria squadra una serie di giocatori di grande esperienza in modo tale da non avere troppe sorprese. Con Fabioc’è stato davvero poco da fare, soprattutto perché siamo di fronte a un giocatore che ha avuto unanell’ultimo periodo davvero esponenziale, tanto è vero che attualmente può essere già ampiamente considerato come uno dei giocatori più ...