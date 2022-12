Imitare la buffa camminata ispirata ai Monty Python ogni giorno fa dimagrire Ma non solo | tutti i benefici del “Teabag”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 dicembre 2022) LadeiPyton definita in stile ‘’ o ‘bustina di tè’, se effettuata per qualche minuto al, è utile per rimanere in forma. A dirlo, uno studio appena pubblicato sulla prestigiosa rivista The British Medical Journal. Un team di ricercatori statunitensi ha deciso di confrontare il dispendio energetico di questaa bassa efficienza con unaad alta efficienza. I loro risultati si basano sui dati di 13 adulti sani (sei donne, sette uomini) di età compresa tra 22 e 71 anni (età media 34 anni) senza storia di malattie cardiache o polmonari e nessun disturbo dell’andatura noto. Sono stati misurati l’altezza e il peso corporeo. Nella prima prova, i partecipanti hanno camminato nel loro stile abituale a un ritmo scelto ...