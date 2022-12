Gli articoli più letti nel 2022

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Un altro anno di sport sta per essere consegnato agli almanacchi, e non è stato un anno banale. Certo, non è stato l’anno dei trionfi dello sport italiano, com’era stato il 2021, ma era obiettivamente difficile che qualcosa di simile potesse ripetersi. Ilè stato più difficile da leggere, un anno con molte più sfumature di grigio (a meno che non vi chiamiate Lele Adani). Certo non sono mancate alcune vittorie storiche: la Nazionale maschile di pallavolo ha vinto i Mondiali, una squadra italiana di calcio è tornata a vincere un trofeo in Europa a 12 anni dall’ultima volta. Ma almeno per il calcio maschile ilè stato l’anno del naufragio: della scioccante sconfitta contro la Macedonia, con annessa eliminazione dal Mondiale; della brutta sconfitta a Wembley contro l’Argentina; della fine dell’era Andrea Agnelli alla Juventus, che insomma è ciò ...