Gf Vip | Antonella si sfoga contro Edoardo VIDEO | “Dovrei essere più stro**a Non faccio nulla e mi manda…”

Leggi su webmagazine24

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Ancora tensioni nella casa del Grande Fratello Vip. Ieri seraFiordelisi si è lamentata del comportamento diDonnamariandosi così con Dana: “Io al mio fidanzato non lo direi mai, capito? Psicologicamente parlando se lui dovesse stare al televoto non direi mai ‘tu puoi uscire’, oppure fare gioco con gli altri che vogliono che io esca, oppure dire L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::esplode: “Non puoi rompere i cog*ioni per ogni cosa. Sappi che se mi svegli alle 4 per un hamburger, io…” Straal Gf Vip 7. Ecco cosa è successofurioso con ...