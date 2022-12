Elmas | “Vogliamo lo Scudetto Futuro? Ho un’idea dopo il Napoli Messi o Ronaldo? Nessuno dei due!”

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Elijfè concentrato sul, pensa e sogna alin azzurro e ai suoi obiettivi futuri. Il centrocampista macedone ha parlato al canale De Marke Sport durante i giorni del ritiro in Turchia. Ha ripercorso i primi momenti da professionista con la maglia del Fenerbahçe e il passaggio al, parlando anche die di sogni futuri. “Quando sono arrivato per la prima volta al Fenerbahçe, mi sono reso conto di quanto sia grande il club del Fenerbahçe. Che grande comunità, quanti tifosi ha… Il Fenerbahçe è casa per me. Qualcosa del genere. Spero nei prossimi anni… Come posso dire? Spero di tornare a casa. Conosco già più o meno il Fenerbahce, non ho bisogno di spiegare molto. Perché il Fenerbahce è il mio primo club in Turchia”.: “Spero ...

