E’ lunghissimo il commento di Selvaggia Lucarelli dopo Ballando con le stele 2022 | finale brutta e ingiusta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 dicembre 2022) E’ praticamente un articolo di giornale ilcheha postato sulle sue pagine social a poche ore dalladicon le stelle. La giornalista e giudice del programma di Rai 1 ha spiegato di aver per scelta voluto aspettare che passasse il Natale e anche che in qualche modo, si calmassero gli animi. Ha spiegato che ha scelto, con questo, di fare delle considerazioni personali su quello che accaduto, sul perchè alcune cose sono accadute. La sua esperienza acon le stelle è iniziata sette anni fa e in questo periodo, ha visto cambiare pelle al programma, non per le discussioni, lo sottolinea, ma in generale per il format. E come darle torto, sono anni ormai che lo facciamo notare, ma la cosa non interessa perchè se ci ...