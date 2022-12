Dimenticato da Deschamps | Juve o Inter per il post Dumfries

TUTTO mercato WEB

Con il solito e unico obiettivo: allenare la Francia, contanto sull'addio didopo il ... E allora i bianconeri sarebbero l'ideale, per legame mai negato eoltre che per la ...... i francesi non saranno il popolo più simpatico della terra, ma non ha tortoquando dice ...Bangladesh) che però s'identificano tra di loro come qualcosa di lontano e quasi sempre... Claudio Nassi: "Scaloni e Deschamps" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...