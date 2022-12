Daniele Dal Moro | dopo Oriana un’altra vippona è interessata a lui

Fanpage.it

Moro e Oriana Marzoli hanno una fortissima intesa. La venezuelana appena entrata nella Casa del Grande Fratello Vip , ha subito mostrato interesse ma poi si è lanciata tra le braccia di ...Platinette ha ricordato inoltre che il programma nelle prime stagioni si chiamava Storie Vere e solo2017 ha assunto l'attuale titolo. 'Eleonoraè la padrona di casa perfetta per il ... Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli vicini, Elenoire Ferruzzi reagisce male: Dio mi ha salvata Stasera in tv, lunedì 26 dicembre 2022 , torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 ( Canale5, dalle ore 21,40 ). Una puntata, ...Daniele Dal Moro non si fida di Oriana Marzoli, le confidenze di notte al GF Vip: "So che c'è feeling tra di noi, però...", il video.