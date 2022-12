Calcio | Ibrahimovic ' Potrei restare a Milano anche dopo fine carriera'

(Di lunedì 26 dicembre 2022) "Questa città è diventata la mia seconda casa"- "è un posto felice per me, ho speso tanti anni qua, ho conosciuto gente in città che mi fa sentire a casa, mi fa sentire il benvenuto. ...

Calciomercato.com

Intervistato da Alberto Angela per "Stanotte a Milano" andato in onda su Rai1, Zlatanracconta del suo rapporto con la città, un rapporto che potrebbe continuare anche una volta appesi ...FOTOGALLERY %s Foto rimanentiNon solo Ibra: gli altri calciatori 'attori'. FOTOsul set di Verdone, ma il campione del Milan è solo una delle star calcistiche prestate al cinema: ... Ibrahimovic e quell'indizio sul futuro: Milan e Milano, cosa c'è nei piani di Zlatan per dopo il ritiro "Non e' un segreto che potrei rimanere qui a fine carriera". Zlatan Ibrahimovic, una vita da calciatore giramondo, ha messo radici a Milano. (ANSA) ...Tra Duomo e San Siro, Zlatan Ibrahimovic ha trovato la sua dimensione a Milano. Lo svedese, intervistato da Alberto Angela per "Stanotte a Milano", ha ribadito il suo legame speciale con la città: "Gi ...