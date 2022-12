Brentford-Tottenham 2-2 | Conte | “Potevamo vincerla alla fine | ma va bene”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Dopo il pareggio del suocontro il, il tecnico Antoniocommentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Amazon Prime. Ecco le sue parole: “Harry Kane? Aveva un programma da seguire dopo la Coppa del Mondo ed è stato bravo. Conosce la sua importanza per noi, la sua personalità, il suo carattere. Per noi è un giocatore importante e sono felice che abbia segnato oggi. Traversa di Kane? Il cross è stato buono ma il difensore centrale è stato molto bravo fisicamente.vincerema va. È la prima partita dopo un mese senza calcio. Corsa Champions? Bisogna cambiare molti aspetti per diventare un vincitore. Nelle prime quattro ora non ci sono Chelsea, Liverpool o Manchester United. Stiamo parlando di grandi club”. ...