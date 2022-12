La Gazzetta dello Sport

Beveva fino a inciuccarsi, mangiava per abbuffarsi. Non si guarisce dalla bulimia della vita. Non c'è redenzione, solo attesa di un giorno che segnerà la fine silenziando la fatica di vivere. Il ...... con un tè che magari non era proprio tè ma erano alcunee con un pizzico di fantasia. Nulla ... "Ho attraversato unche non avevo mai visto prima, e successivamente mi sono trovato in ... Birre, tunnel e follie: tutta la vita spericolata del Mago