“Addio” Serie A sotto choc | il campione si è spento a soli 49 anni

(Di lunedì 26 dicembre 2022) È morto Fabian O'Neill, ex calciatore uruguayano. Il 'mago', come era soprannominato, aveva 49. O'Neill era ricoverato da alcuni giorni in ospedale. Secondo il quotidiano El Pais, O'Neill è deceduto per cirrosi epatica. Il decesso dell'ex centrocampista è stato annunciato sui social da un post firmato dai suoi 3 figli. In carriera, O'Neill ha militato in Italia brillando con il Cagliari tra il 1996 e il 2000 per le sue straordinarie qualità tecniche. Il suo rendimento eccellente lo portò alla Juventus, dove però non riuscì ad imporsi nella stagione 2000-2001. Dopo la breve parentesi torinese, iniziò il declino con poche partite giocate nel 2002 tra Perugia e Cagliari prima del ritorno in patria per l'al calcio con la maglia del Nacional, il club con cui iniziò la carriera e che oggi piange il 'mago'.