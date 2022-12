VIDEO Valieva interpreta Mercoledì Addams! Il fenomeno Netflix approda anche sul ghiaccio

Leggi su oasport

(Di domenica 25 dicembre 2022) L’impatto culturale di ““, fortunatissima serie tv targatae curata in parte da Tim Burton,nel pattinaggio di figura. Il celeberrimo personaggio è stato infattito per la prima volta dalla fuoriclasse russa Kamilain occasione dei Campionati Nazionali 2022 andati in scena a Krasnoyarsk. La Campionessa d’Europa in carica, in questo contesto seconda classificata con un libero magistrale alle spalle di Sofia Akatieva (che ha vinto il titolo per la prima volta nella massima categoria) e davanti alla veterana Elizaveta Tuktamysheva, ha stregato il pubblico presente in Arena durante il classico Exhibition Gala finale proprio con una performance nuova di zecca, in cui è stata inserital’iconica coreografia sfoggiata ...